Über einen Turniersieg an der Nebenfront durfte sich am Sonntag Österreichs aktuell zweitbeste Tennisspielerin freuen. Sinja Kraus gewann beim mit 40.000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Heraklion im Finale gegen die topgesetzte Französin Diane Parry mit 6:2,4:6,6:4.

Die 21-jährige Wienerin klettert damit unmittelbar vor dem Heim-Duell mit Mexiko im Billie-Jean-King-Cup am kommenden Wochenende in Schwechat zurück in die Top 200.

(APA) / Bild: Imago