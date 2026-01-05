Kraus gewinnt ÖTV-Duell gegen Grabher

Tennisspielerin Sinja Kraus bleibt beim WTA250-Turnier in Auckland auf der Siegerstraße. Nach erfolgreich überstandener Qualifikation gewann die Wienerin am Montag in Neuseeland in Runde eins das ÖTV-Duell mit der Vorarlbergerin Julia Grabher glatt 6:3,6:3.

Für die 23-Jährige war es der erste Sieg gegen ihre Landsfrau auf WTA-Level. Im Achtelfinale wartet auf Kraus nun die Britin Francesca Jones, die die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro 7:5,2:6,6:4 schlug.

Die Weltranglisten-108. Kraus breakte die um 16 Ränge besser platzierte Grabher im ersten Satz zum 5:3 und servierte dann souverän aus. Im zweiten Durchgang lag die 29-jährige Grabher zunächst ein Break mit 2:0 voran, gab jedoch anschließend zweimal ihr Service ab. Mit einem weiteren Break beendete Kraus schließlich nach 74 Minuten die Partie und stellte im WTA-Head-to-Head auf 1:1.

