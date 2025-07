Kraus steht im Hamburg-Achtelfinale – Grabher out

Sinja Kraus steht beim WTA-Sandplatzturnier in Hamburg im Achtelfinale, für Julia Grabher war in der ersten Runde hingegen Endstation.

Kraus setzte sich am Dienstag gegen die Türkin Berfu Cengiz 4:6,7:5,6:4 durch. Die 23-Jährige bekommt es in der Runde der besten 16 nun mit der in der Hansestadt als Nummer sieben gesetzten Ungarin Anna Bondar zu tun.

Grabher verlor indes gegen die französische French-Open-Halbfinalistin Lois Boisson, die Nummer fünf des Turniers, 1:6,3:6.

