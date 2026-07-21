Kraus zieht ins Hamburg-Achtelfinale ein

Sinja Kraus hat zwei Tage nach ihrem Triumph in Kitzbühel das Achtelfinale des Tennis-WTA-250er-Turniers in Hamburg (live auf Sky – streame mit Sky X!) erreicht.

Die als Nummer acht gesetzte 24-jährige Wienerin setzte sich am Dienstag in der Auftaktrunde gegen die Lettin Darja Semenistaja mit 3:6,6:3,6:2 durch und bekommt es nun mit der Siegerin des Duells zwischen der Spanierin Sara Sorribes Tormo und der Armenierin Alina Tscharajewa zu tun.

Kraus brachte im ersten Satz nur ein Mal ihr Aufschlagsspiel durch, steigerte sich aber im zweiten Durchgang, in dem sie eine schnelle 4:0-Führung souverän zum Satzgleichstand nutzte. Im Entscheidungssatz zog Kraus schnell auf 5:0 davon und verwertete schließlich ihren vierten Matchball.