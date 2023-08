Kreuzbandriss! Hütter muss in Monaco lange auf Top-Stürmer verzichten

Trainer Adi Hütter vom französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco muss lange auf seinen Stürmer Breel Embolo verzichten. Der 26-jährige Schweizer erlitt im Training einen Kreuzbandriss, wie der Club am Montag mitteilte. Damit wird der Torjäger, der in der abgelaufenen Saison in 42 Einsätzen insgesamt 14 Treffer erzielte, mehrere Monate ausfallen.

Der Kreuzbandriss reiht sich in die bereits sehr lange Verletzungshistorie Embolos ein. Vor allem seine Zeit bei Schalke 04 war von Ausfällen geprägt. Kurz nach seinem Wechsel in die deutsche Bundesliga verpasste er wegen einer Fraktur des Sprunggelenks und einer Folgeverletzung fast die komplette Saison 2016/17. Seither wurde er wiederholt von Verletzungen zurückgeworfen. Auch in der vergangenen Saison fiel Embolo knapp zwei Monate aus.

(APA) / Bild: Imago