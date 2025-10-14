Die österreichische Fußball-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger hat sich wie befürchtet schwerer verletzt. Eine Untersuchung ergab eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes, gab ihr Club Liverpool am Dienstag bekannt.

Die 24-jährige Mittelfeldspielerin wird in den nächsten Tagen operiert. Höbinger hatte am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City in der 26. Minute humpelnd und unter Tränen den Platz verlassen.

Nun auch Höbinger! Quartett fehlt ÖFB-Team wegen Kreuzbandverletzungen

Für ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl ist es die nächste Hiobsbotschaft im Hinblick auf die beiden Playoff-Partien der Nations League gegen Tschechien am 24. und 28. Oktober. „In erster Linie ist es für Marie unglaublich bitter und in weiterer Folge für das Frauen-Nationalteam ein großer Rückschlag, dass uns mit ihr die nächste Schlüsselspielerin ausfällt“, sagte der Salzburger. Wegen Kreuzbandrissen fallen schon Sarah Zadrazil, Barbara Dunst (beide Bayern München) und Lilli Purtscheller (Essen) aus. Zudem befindet sich die vereinslose Innenverteidigerin Marina Georgieva nach ihrer Schulter-Operation in der Reha-Phase.

Für Schriebl sind das allesamt „Stammkräfte von großer Qualität“. Die Ausfälle würden das ÖFB-Team daher „sehr heftig“ treffen. Höbinger selbst bedankte sich in den sozialen Medien für die positiven Nachrichten und die Unterstützung von allen Seiten. „Ich werde den Fußball in den nächsten Monaten vermissen“, war dort zu lesen.

(APA) / Bild: Imago