Krieg in der Ukraine: Tennisspielerin Jastremska nach Frankreich geflohen

Die ukrainische Tennisspielerin Dajana Jastremska ist vor der russischen Invasion aus ihrem Heimatland geflohen und befindet sich nun in Frankreich in Sicherheit. Das sagte die 21-Jährige in einem Social-Media-Beitrag. Jastremska, die drei WTA-Titel gewonnen hat, sagte, sie habe die Stadt Odessa mit ihrer jüngeren Schwester mit Hilfe ihrer Eltern verlassen. „Müde, aber meine Schwester und ich sind in Sicherheit!“, postete sie am Samstag via Instagram.

„Danke Frankreich. Ukraine bleib‘ stark. Wir vermissen dich, Zuhause, Mama und Papa“, fügte die derzeitige Weltranglisten-120. hinzu.

Der ehemalige ukrainische Tennisprofi Sergej Stachowski hat sich unterdessen für die Reservearmee seines Landes gemeldet. Der 36-Jährige, der vier ATP-Titel gewann, sagte am Samstag, er sei bereit, für die Landesverteidigung zur Waffe zu greifen. „Natürlich würde ich kämpfen“, sagte Stachowski gegenüber Sky News. „Keiner von uns hat geglaubt, dass das passieren könnte, und doch ist es passiert.“

Der frühere Schwergewichts-Boxchampion Wladimir Klitschko trat diesen Monat ebenfalls in die Reservearmee der Ukraine ein und sagte, dass die Liebe zu seinem Land ihn zwinge, es zu verteidigen.

