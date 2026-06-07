Krimi-Sieg! Vegas legt im Stanley-Cup-Finale erneut vor

Die Vegas Golden Knights haben im Stanley-Cup-Finale erneut vorgelegt. In Spiel drei der Finalserie in der NHL siegten die Knights gegen die Carolina Hurricanes in einer packenden Partie mit 5:4, der zweite Titel der jungen Franchise-Historie ist angesichts der 2:1-Führung in der Best-of-seven-Serie nur noch zwei Siege entfernt.

Den entscheidenden Treffer erzielte Shea Theodore in der sechsten Minute der zweiten Overtime. Damit verhinderte Vegas, dass eine historische Aufholjagd der Hurricanes mit einem Auswärtssieg belohnt wird.

Zunächst hatte alles nach einer klaren Angelegenheit ausgesehen. Auch weil Angreifer Mitch Marner mit drei Toren innerhalb von 6:10 Minuten überragte und damit einen neuen Rekord für den schnellsten Hattrick in der Geschichte des Stanley-Cup-Finals aufstellte, führte Vegas nach dem zweiten Drittel mit 4:0.

Carolina, das die Hauptrunde als bestes Team im Osten abgeschlossen hatte, gab sich jedoch nicht geschlagen. Jordan Martinook, Taylor Hall und Jordan Staal trafen innerhalb von nur 39 Sekunden und verkürzten im Schlussdrittel von 0:4 auf 3:4. Es waren die schnellsten drei Tore in Folge in der Geschichte des Stanley-Cup-Finals. Andrei Svechnikov sorgte schließlich 1:42 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit dem Ausgleich für die Verlängerung.

Dort sorgte schließlich Theodore doch noch für den umjubelten Heimsieg. Spiel vier findet am Dienstag erneut in Las Vegas statt. Für die Knights ist es das dritte Stanley-Cup-Finale im neunten Jahr ihrer Existenz. 2023 sicherte sich die Franchise aus dem US-Bundesstaat Nevada die Trophäe.

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