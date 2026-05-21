Krise statt Werbung bei nächstem WM-Gastgeber Deutschland

Das deutsche Eishockeyteam steckt in der Krise. Werbung für die Heim-WM im nächsten Jahr in Düsseldorf und Mannheim wollte die DEB-Auswahl bei der aktuellen Weltmeisterschaft in der Schweiz machen. Doch das Unternehmen schlägt fehl. Nach vier Spielen halten die mit vier NHL-Profis um Star-Verteidiger Moritz Seider nach Zürich gereisten Deutschen erst bei einem Punkt. Gegen Ungarn am Freitag und Österreich am Samstag will man nun endlich voll anschreiben.

Mehrmals in den vergangenen Jahren hat dem deutschen Team nicht viel auf einen ganz großen Coup gefehlt. Mit Olympia-Silber 2018 in Pyeongchang, dem WM-Halbfinale 2021 und dem Vize-Weltmeistertitel 2023 mischte das deutsche Team ganz vorne mit. Zuletzt gab es aber zwei harte Rückschläge, in Zürich folgt wohl der dritte innerhalb von zwölf Monaten. Im Vorjahr wurde bei der WM der Einzug in die K.o.-Phase verpasst. Bei Olympia im Februar wollte man mit allen NHL-Stars um die Medaillen mitspielen, doch bereits im Viertelfinale kam mit einem 2:6 gegen die Slowakei das Aus, das beim Nachbarn unter Desaster eingereiht wird. Danach gab es deutliche Kritik von Superstar Leon Draisaitl in Richtung des DEB.

Deutsche enttäuschen in Zürich

In der Schweiz wollten die Deutschen wieder für gute Stimmung sorgen, gelungen ist das bisher nicht. „Es ist eine große Frustration da. Wir haben uns alle mehr vorgenommen“, sagte Seider nach dem 1:6-Debakel gegen die Schweiz, der höchsten Niederlage gegen die Eidgenossen seit 89 Jahren. Offensiv harmlos, mit folgenschweren Patzern und schwachen Special Teams in Über- und Unterzahl präsentierte sich die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis bisher.

Im Vorfeld hatte Kreis viele Absagen bekommen. Draisaitl (Edmonton Oilers) fehlt ebenso wie Tim Stützle (Ottawa Senators), JJ Peterka (Utah Mammoth) oder der zweifache Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm (Minnesota Wild). Dabei wäre eigentlich fast ein Olympia-Kader mit allen NHL-Stars möglich gewesen, weil deren Saison in Nordamerika schon zu Ende ist. Zudem hatte der langjährige Kapitän Moritz Müller (39) keine Lust mehr.

Viertelfinale weit weg

Mit Weltklasse-Verteidiger Seider (Detroit Red Wings), Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) sowie den Stürmern Lukas Reichel (Boston Bruins) und Joshua Samanski (Edmonton Oilers) haben vier NHL-Cracks zugesagt, die Rückkehr ins Viertelfinale war das Minimalziel. Davon ist man nach den Niederlagen gegen Finnland (1:3), Lettland (0:2), Schweiz (1:6) und Weltmeister USA (3:4 n.P.) aber weit entfernt.

Gegen die laut Papierform schwächeren Gegner Ungarn, Österreich und Großbritannien will sich das DEB-Team zumindest mit drei Siegen anständig verabschieden. Abstiegsangst brauchen die Deutschen nicht haben, als Gastgeber der WM 2027 haben sie nächstes Jahr einen Fixplatz.

(APA)

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