Krisen-Duell: Hertha siegt bei Nürnberg

Im Krisen-Duell mit dem 1. FC Nürnberg ist Hertha BSC der zweite Saisonsieg gelungen.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, der einst 59 Spiele für den Club bestritten hatte, erwies sich dabei als gnadenlos effizient. Morten Winkel (2.), Michael Cuisance (42.) und Dawid Kownacki (85.) trafen beim 3:0 (2:0) für die Berliner.

Die Hertha machten einen Schritt weg vom Tabellenkeller. Die optisch überlegenen Nürnberger und Trainer Miroslav Klose befinden sich eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg dagegen schon wieder im Krisenmodus. Vor allem aufgrund seiner Schwäche im Abschluss bleibt der Club, der zum vierten Mal keinen Treffer erzielte, auf dem Relegationsplatz.

Sieg gegen Bielefeld: Hannover schließt zur Spitze auf

Hannover 96 ist zurück in der Erfolgsspur. Die Niedersachsen besiegten Arminia Bielefeld in einem unterhaltsamen Zweitliga-Spiel mit 3:1 (0:1) und schlossen nach Punkten zur Tabellenspitze auf. Dank des fünften Dreiers im siebten Spiel hat Hannover nun wie Darmstadt 98 und die SV Elversberg 16 Zähler auf dem Konto.

Joel Felix brachte die Arminia zwar in Führung (35.). Doch Husseyn Chakroun (53.) und Hayate Matsuda (55.) drehten für die Gastgeber binnen 111 Sekunden das Spiel. Für den Endstand sorgte Boris Tomiak (90.+1, Foulelfmeter). Für Bielefeld war es die zweite Niederlage nacheinander. Mit weiterhin zehn Punkten verpasste das Team von Trainer Mitch Kniat die Möglichkeit, sich ans obere Tabellendrittel heranzupirschen.

Münster springt in die obere Tabellenhälfte

Preußen Münster hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga erst einmal aus den unteren Tabellenregionen verabschiedet. Nach zwei Niederlagen besiegten die Westfalen Eintracht Braunschweig mit 3:1 (1:0) und sprangen mit zehn Punkten auf den neunten Platz.

Oscar Vilhelmsson (23.), Etienne Amenyido (48.) und Oliver Batista Meier (59.) erzielten die Tore zum dritten Dreier der Saison für die Mannschaft von Trainer Alexander Ende. Für Braunschweig zeigt nach dem Treffer von Erencan Yardimci (69.) der Trend nach unten: Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg rückt die Abstiegszone immer näher.

(SID) Foto: Imago