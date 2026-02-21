Krisengipfel in Hütteldorf: Der Bundesliga-Samstag heute live auf Sky Sport Austria

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende live & exklusiv bei Sky

Am Samstag empfängt der SK Rapid den WAC in Hütteldorf. Nach der Derby-Niederlage benötigen die Wiener dringend Punkte, um wieder in die Top sechs vorzudringen – andernfalls droht die Qualifikationsgruppe. Auch für den WAC gilt es nach der Niederlage gegen Blau-Weiß Linz zu punkten: Der zweite Sieg unter Trainer Ismail Atalan soll her. Dieses Match sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Zeitgleich tritt Derbysieger Austria Wien auswärts beim SCR Altach in Vorarlberg an. Auch die Altacher mischen weiterhin im Rennen um die Top sechs mit, während die Veilchen mit einem Sieg zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen könnten. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschieden die Wiener mit 1:0 für sich. Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 gezeigt.

Im dritten Samstagsspiel trifft der TSV Hartberg auf den GAK. Die Hartberger stehen aktuell auf dem fünften Tabellenplatz und könnten mit weiteren drei Punkten der Meistergruppe ein großes Stück näherkommen. Auch für den GAK wäre ein Sieg von Bedeutung, um den Vorsprung auf Blau-Weiß Linz sowie den letzten Tabellenplatz wieder auszubauen. Das Steiermark-Derby ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Johannes Brandl und Sky-Experte Marc Janko die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky-Experte Hans Krankl meldet sich aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe zu den Parallelspielen starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans die Samstags-Partien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Samstag, 21. Februar 2026

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

TSV Egger Glas Hartberg – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky-Experte (Studio): Marc Janko

Bild: GEPA