Kritik an Alaba nach Weltfußballerwahl: ÖFB-Kapitän reagiert

David Alaba ist im Rahmen der FIFA Best Awards 2022 in die Schlagzeilen geraten. Der Real-Star hat mit seiner Stimme als ÖFB-Teamkapitän für Lionel Messi gestimmt, das kam bei den Fans der „Königlichen“ schlecht an.



Alaba hat seine fünf Punkte dem argentinischen Weltmeister gegeben, der die Weltfußballer-Wahl letztlich auch gewann. Damit umging der 30-Jährige seinen Teamkollegen Karim Benzema, der Zweiter wurde. Dritter wurde Kylian Mbappe.

In den sozialen Netzwerken tauchte nach Veröffentlichung der Stimmabgaben der Hashtag #AlabaOut auf. Zahlreiche Anhänger von Real Madrid beschimpften Alaba.

David Alaba is receiving racist comments from Real Madrid fans in his latest IG post, after Alaba voted Leo Messi ahead of Benzema for The Best 2022 award.

Am Dienstag reagierte der Wiener auf die aufgekommene Kritik. „Das österreichische Nationalteam hat als Mannschaft für den Award abgestimmt, nicht ich alleine“, schrieb der Verteidiger auf Twitter. „Jeder im Mannschaftsrat ist stimmberechtigt und so wird entschieden“, fügte er an. Alabas Stimme sei demnach kein Alleingang, sondern eine kollektive Entscheidung mehrerer ÖFB-Leistungsträger gewesen.



Seinen Teamkollegen Benzema lobte er in höchsten Tönen: „Jeder weiß, besonders Karim, wie sehr ich ihn und seine Leistungen bewundere.“

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that’s how it’s decided.

Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances

— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023