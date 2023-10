Kritik an der FIA von Hamilton nach Strafe in Katar

Lewis Hamilton hat in Austin (der Große Preis am Sonntag ab 19.30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky) die FIA nach seiner Strafe in Katar scharf kritisiert.

Der F1-Rekordweltmeister wurde zunächst zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt (die Hälfte davon zur Bewährung). Hamilton hatte nach seinem Startcrash mit Mercedes-Teamkollege George Russell unerlaubterweise die Rennstrecke zu Fuß überquert. Der 38-Jährige nahm die Schuld für die Kollision anschließend auf sich und akzeptierte auch die Strafe, allerdings war er nicht mit dem Vorgehen der FIA einverstanden.

Denn exakt eine Woche nach dem Katar-Rennen hatte die FIA angekündigt, das Verhalten von Hamilton „in Anbetracht seines Vorbildcharakters“ noch einmal zu überprüfen. Da sie sich Sorgen über den „Eindruck, den sein Verhalten auf jüngere Fahrer gemacht haben könnte“, machen würden. In Austin hat sich Hamilton mit den FIA-Verantwortlichen getroffen.

Hamilton appelliert an Sicherheit

„Ich glaube nicht, dass ich jetzt speziell wegen dieses Vorfalls herausgepickt wurde. Letztendlich denke ich, dass es nur eine schlechte Kommunikation war. Ich glaube nicht, dass das, was sie gesagt haben, genau das ist, was sie gemeint haben“, kritisierte der Brite bei der Pressekonferenz in Texas und fügte hinzu: „Ich glaube, was sie meinten, war, dass sie sich anschauen werden, wie sie das Problem grundsätzlich angehen können. Wir alle sind aufgefordert, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert.“

Hamilton weiter: „Ich glaube, es gab kürzlich einen Vorfall im Kartsport, bei dem ein Kind angefahren wurde. Wir müssen also wirklich sicherstellen, dass wir uns ständig auf die Sicherheit konzentrieren. Ich denke, das ist wirklich der Kern der Sache. Aber ich denke, dass sie wahrscheinlich mit ihrem PR-Agenten sprechen müssen, um künftig einen besseren Job zu machen.“

(Sky Sports DE)/Bild: Imago