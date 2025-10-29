Kroos kritisiert Flick-Entscheidung im Clasico bei Real Madrid

Barca-Trainer Hansi Flick hat bei der Clasico-Niederlage bei Real Madrid aufgrund einer Sperre nur zuschauen dürfen. Jetzt hat ihn mit Toni Kroos auch noch eine DFB- und Real-Legende kritisiert. Eine Aufstellungsentscheidung hat dem Rio-Weltmeister so gar nicht gefallen.

„In der Innenverteidigung für dieses Spiel gegen diesen Gegner verstehe ich die Entscheidung nicht, dass ein Garcia spielt“, bemängelte Kroos in seinem Podcast Einfach mal Luppen. Der Spanier Eric Garcia bekam den Vorzug vor Ronald Araujo. Der 35-Jährige zeigte dafür kein Verständnis: „Garcia ist vielleicht fußballerisch einen Tick besser, aber Araujo bringt nochmal die Physis mit, da hinterher zu laufen. Und gerade wenn du diese hohe Linie spielst, wäre Araujo prädestinierter gewesen“, kommentierte Kroos weiter.

So begründet Kroos seine Kritik

In der 74. Minute war die Entscheidung „korrigiert“ worden – Garcia wurde dann für Araujo ausgewechselt. „Wenn du Mbappe und Vinicius hast, die dir bei der Spielweise in den Rücken laufen, brauchst du einen, der dieses Tempo aufnehmen kann. Und das kann Araujo deutlich eher als Garcia, das muss man sagen“, kritisierte der 114-malige deutsche Nationalspieler. Gegen vermeintlich „kleinere“ Gegner sei die Situation wiederum eine andere. „Wenn du jetzt als Barca immer und alles nur kontrollierst, dann suchst du wahrscheinlich eher den fußballerisch Stärkeren“, machte Kroos deutlich.

Am Ende setzte sich Real mit 2:1 gegen den FC Barcelona durch, baute die Tabellenführung auf fünf Punkte aus.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago