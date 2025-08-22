Kruse plant Comeback als Profi-Fußballer

Max Kruse plant sein Comeback als Profi-Fußballer und denkt dabei über einen Wechsel ins Ausland nach. Schon seit einiger Zeit haben der ehemalige Nationalspieler und seine Frau Auswanderungspläne.

„Das ist immer noch Thema. Ich habe jetzt meinen Berater gefragt, wie es aussieht, ob er mir irgendeinen Verein in Zypern oder Griechenland, 1. Liga, besorgen könnte. Da ist er jetzt dran und hat seinen Kontakten den Auftrag gegeben, nachzufragen“, verriet der 37-Jährige im Podcast Flatterball.

Zuletzt kickte Kruse in der Berliner Kreisliga. Seine letzte Profistation war der SC Paderborn. Dort löste der Offensivspieler im November 2023 nach nur fünf Monaten seinen Vertrag auf. Zuvor stand Kruse unter anderem bei Union Berlin, Werder Bremen, dem FC St. Pauli, dem SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg unter Vertrag. Im Ausland spielte er bereits für Fenerbahce Istanbul.

Ab dieser Saison ist Kruse außerdem für RTL als TV-Experte im Einsatz.

