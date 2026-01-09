KTM-Fahrer Sanders verteidigt Dakar-Führung

KTM-Fahrer Daniel Sanders führt die Rallye Dakar in Saudi-Arabien auch nach der sechsten Etappe am Freitag an.

Selbst eine Sechs-Minuten-Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung konnte auf den 326 Wertungskilometern zwischen Hail und Riad nicht verhindern, dass der australische Titelverteidiger als Spitzenreiter der Motorradwertung in die zweite und letzte Woche des Bewerbs geht. Der Vorsprung auf den US-Amerikaner Ricky Brabec (Honda) schmolz aber auf 45 Sekunden.

Bei den Autos übernahm vor dem Rasttag am Samstag der Katarer Nasser Al-Attiyah im Dacia die Führung. Der fünffache Dakar-Sieger gewann die Freitag-Etappe und verdrängte damit den Südafrikaner Henk Lategan (Toyota) von der Spitze der Gesamtwertung.

Al-Attiyah machte einen Rückstand von mehr als drei Minuten wett und führt nun mit 6:10 Minuten Vorsprung. Für den 55-Jährigen war es bereits der 49. Etappensieg seiner Karriere in der Autoklasse – nur einer weniger als der Rekord von Ari Vatanen und Stephane Peterhansel.

