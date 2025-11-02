Kühbauer-Effekt: LASK zurück in der Erfolgsspur

Dietmar Kühbauer hat in nicht einmal drei Wochen den LASK wieder in die Erfolgsspur geführt.

Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor und der Vorstoß in die Top sechs der ADMIRAL Bundesliga stehen seit seiner Amtsübernahme am 13. Oktober und dem 1:0-Derbysieg am Samstag bei Blau-Weiß Linz zu Buche. Aufatmen darf auch der GAK, der mit einem 3:1 gegen SCR Altach den ersten Saisonsieg feierte und den Rückstand auf den Tabellen-Vorletzten BW Linz auf einen Punkt minimierte.

Der vierte Sieg in der Ära Kühbauer II war ein besonders emotionaler, bestätigten die Schwarz-Weißen doch damit ihren Status als Nummer eins in der Stadt. „Das hat einen sehr hohen Stellenwert“, betonte Kühbauer.

Verdient war er aufgrund der Dominanz in der zweiten Halbzeit ebenso, der offensiv auffällige Samuel Adeniran wurde in der 54. Minute zum Matchwinner. „Es fühlt sich großartig an, hier zu gewinnen. Unsere Mentalität ist stark, wir stehen zusammen als Team und kämpfen alle füreinander“, erklärte der Siegtorschütze.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

LASK auf Top-Sechs-Kurs

Kühbauer hat defensive Stabilität und immer mehr Selbstvertrauen injiziert, was mit dem erstmaligen Vorstoß in die Meistergruppen-Ränge belohnt wurde.

„Die Jungs machen es sehr gut, aber ich bin Realist genug, dass es noch gar nichts heißt, dass wir über dem Strich sind. Es ist einmal ein richtiger Schritt. Wir werden weiterhin Punkte brauchen und uns verbessern müssen. Die Mission ist bei weitem nicht beendet. Es ist null Selbstläufer, es wird jede Woche ein harter Kampf für uns werden“, dämpfte der Coach zu große Euphorie.

Bei Blau-Weiß heißt es dagegen, die Mannschaft aufzurichten. Vor dem nächsten Derby kommenden Samstag bei der SV Ried ist das Guthaben auf den GAK auf einen Zähler geschmolzen. „Wir müssen von da unten wegkommen. Wir müssen Spiele gewinnen. Ergebnismäßig brauchen wir eine Reaktion“, forderte Trainer Mitja Mörec nach der dritten Niederlage in Serie.

(APA)/Bild: GEPA