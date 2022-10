Kühbauer frustriert nach Pleite gegen Hartberg: „Müssen einfach die Tore machen“

via

via Sky Sport Austria

Dietmar Kühbauer und der LASK kassieren gegen Hartberg eine 0:3-Pleite und bleiben damit auch im fünften Ligaspiel hintereinander sieglos. Besonders frustriert zeigte sich der Trainer über die Chancenauswertung der eigenen Mannschaft: „Müssen uns selber an der Nase packen, wir hätten einfach das Tor machen müssen, dann würden wir jetzt nicht hier stehen und diskutieren wieso und weshalb – wir müssen einfach die Tore machen“.

Von der Leistung des Gegners war Kühbauer über weite Strecken nicht beeindruckt: „Bis zu dem 1:o war Hartberg bestenfalls in der Statistenrolle.“ Weiters merkte er jedoch an: „Statist hin, Statist her – im Endeffekt haben sie dann 3:0 gewonnen.“