Kühbauer nach Sieg gegen Klagenfurt: „War ein hartes Stück Arbeit“

Dietmar Kühbauer und der LASK konnten in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 3:1-Sieg auswärts bei Austria Klagenfurt einfahren. Laut dem Trainer „ein hartes Stück Arbeit“.

Klagenfurt erzielte zwischenzeitlich den Ausgleich zum 1:1 und war drauf und dran in Führung zu gehen, drei Aluminiumtreffer verwehrten dem Team von Peter Pacult jedoch weitere Tore. Ausgleichende Gerechtigkeit laut Kühbauer, der in den letzten Wochen selbst viele Aluminiumtreffer seiner Mannschaft mit ansehen musste: „Manchmal hast du das Glück und manchmal eben nicht, so ist das im Fußball“, so der LASK-Coach.