Kühbauer will mit LASK ungeschlagen in die Winterpause

In der laufenden Saison der ADMIRAL Bundesliga hat der LASK mit Dietmar Kühbauer auf der Trainerbank noch kein einziges Spiel verloren. Nach dem Unentschieden gegen den TSV Hartberg ist der LASK im letzten Match vor der Winterpause beim GAK in Graz gefordert.

Gegen den GAK waren die Linzer unter Kühbauer bereits erfolgreich. Im zweiten Match des neuen Trainers gewann der LASK mit einem 1:0.

LASK will in Graz neue Siegesserie starten

Das jüngste 2:2 in Hartberg soll aus Sicht des LASK keinesfalls eine Bremse, höchstens eine Verschnaufpause gewesen sein. Vielmehr wollen die Athletiker im Heimspiel gegen den GAK an jene Sechs-Siege-Serie anschließen, mit der sich die Linzer zuvor von weit unten bis fast an die Tabellenspitze kickten – auf diese fehlen nur drei Punkte. „Wenn man eine solche Serie aufweist, versucht man natürlich, diese weiter fortzusetzen“, betonte Kühbauer, der Vater des schwarz-weißen Aufschwungs. In neun Pflichtspielen hat der LASK unter seiner Ägide acht Siege gefeiert. „Wir fahren nach Graz, um dort wieder ein gutes Spiel zu zeigen und ungeschlagen zu bleiben.“

Personelle Umstellungen beim LASK

Allerdings muss Kühbauer diesmal personell etwas umdenken. Mit Außenverteidiger George Bello und dem zentralen Abwehrmann Joao Tornich sind zwei Stammkräfte gesperrt. In Graz ist für die Athletiker ohnehin kein Spaziergang zu erwarten. Zumal die Rotjacken drei Siege aus den jüngsten fünf Partien holten und bereits fünf Punkte zwischen sich und Schlusslicht Blau-Weiß gebracht haben. Man schaue dementsprechend „voller Zuversicht“ auf das Duell mit dem LASK, erklärte Trainer Ferdinand Feldhofer. Er erntet die Früchte der Geduld während der ergebnismäßigen Flaute zu Saisonbeginn. „Daraus sind wir gestärkt herausgekommen, und deswegen sind wir jetzt einfach noch näher zusammen.“

