Kühbauers durchwachsene Trainer-Debüts

Zurück auf der Trainerbank des LASK feiert Dietmar Kühbauer gestern in der ADMIRAL Bundesliga einen perfekten Einstand: Die Linzer gewinnen mit 2:0 beim SK Rapid. Nicht immer waren Kühbauers Debüts aber so erfolgreich – das zeigt ein Blick auf seine Trainer-Geschichte.

2008 startet Kühbauer seine Trainerkarriere bei der Admira II. Sein Einstand ist damals nicht erfolgreich: Das erste Match 2009 gegen den SV Horn in der Regionalliga Ost verliert das Team um den Burgenländer mit 1:3. 2010 wurde er Cheftrainer von Admira Wacker Mödling und feiert dies mit einem 2:1-Sieg gegen Austria Wien II.

Sieg gegen Ex-Club

2013 wird Kühbauer Trainer beim WAC. Sein erstes Bundesliga-Match auf der Trainerbank der Kärntner gewinnt er – und zwar ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Admira mit 3:1.

Verpatzte Premieren

Als Trainer des SKN St. Pölten verliert Kühbauer mit 2:1 gegen den SK Rapid, bei dem der Burgenländer noch im selben Jahr, 2018, selbst Trainer werden sollte. Dort gibt es in der UEFA Europa League gegen die Glasgow Rangers eine verpatze Premiere für Kühbauer – Rapid verliert mit 1:3 gegen den schottischen Verein.

Zum ersten Mal auf die Trainerbank der Linzer geht es für Kühbauer 2022: Er übernimmt den LASK. Im Bundesliga-Match gegen den TSV Hartberg gibt es für die Oberösterreicher nur ein 3:3-Unentschieden.

Erfolgreiche Starts in 2. Ären beim WAC und LASK

2024 kehrt Kühbauer nach Wolfsberg zurück. Sein erstes Pflichtspiel in seiner zweiten WAC-Ära bestritt Kühbauer im ÖFB-Cup gegen den ASV Draßburg. Die Wolfberger siegen damals deutlich mit einem 7:0 – ein weiterer erfolgreicher Einstand in Kühbauers Trainer-Historie.

Jetzt ist Kühbauer zurück beim LASK und kann bei seinem ersten Pflichtspiel gegen den SK Rapid direkt einen wichtigen Sieg einfahren. Die Linzer gewinnen auswärts mit einem 2:0 – ein Sieg, der Rapid in eine Krise wirft.

Bild: GEPA