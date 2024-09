Kühbauers Rekordspiel endet für WAC mit bitterer Niederlage

Zur Feier des Tages wäre für Dietmar Kühbauer und seinen WAC der Sprung auf Rang eins der Fußball-Bundesliga-Tabelle möglich gewesen, am Ende aber wurde die WSG Tirol zum Partycrasher. Die Wattener gewannen im Lavanttal mit 3:1 – und das ausgerechnet bei Kühbauers Rekordspiel. Der Burgenländer wirkte am Sonntag zum 739. Mal als Spieler oder Trainer an einem Oberhaus-Match mit, so oft wie kein anderer zuvor.

Anstatt die Spitzenposition zu übernehmen, sind die Wolfsberger nur Vierter, drei Punkte hinter Leader Sturm Graz. Kühbauer wirkte nach der überraschenden Niederlage gegen den Nachzügler konsterniert. „Wir haben dieses Spiel verdient verloren. Fußball ist Energie und Leidenschaft, und das hat uns heute über weite Strecken gefehlt“, meinte der 53-Jährige.

Kühbauer: „Wir können besser spielen“

Sein Team hatte aus den jüngsten fünf Bewerbspartien vier Siege und ein Unentschieden geholt, zuletzt gelang sogar ein 3:0-Auswärtserfolg gegen den amtierenden Doublegewinner Sturm Graz. Dass es gegen die davor sechs Runden lang sieglosen Tiroler nicht klappte, lag laut Kühbauer nicht an einer möglichen Geringschätzung des Gegners. Man habe einfach nicht genug in das Spiel investiert. „Wir wissen, wir können besser spielen“, sagte der Coach.

Bei WSG-Coach Philipp Semlic war die Erleichterung nach dem Befreiungsschlag und dem damit verbundenen Vorstoß auf Platz neun groß. „Es war eine sehr leidenschaftliche Leistung meiner Mannschaft, sehr diszipliniert und exakt. Wir haben auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt“, erklärte der 41-Jährige.

Auch über Hartberg haben sich die dunklen Wolken verzogen. Vor gut drei Wochen lagen die Steirer mit zwei Punkten am Tabellenende, Trainer Markus Schopp hatte sich noch dazu überraschend eine neue Herausforderung beim LASK gesucht. Drei Spiele und sieben gewonnene Punkte später findet sich der TSV plötzlich im Mittelfeld wieder. Das 2:0 über Altach am Sonntag brachte Neo-Coach Manfred Schmid wenige Tage nach dem 1:0 über die WSG Tirol den zweiten Sieg im zweiten Spiel und lässt den „Dorfclub“ wieder von der Meistergruppe träumen.

Kühbauer nach Heimpleite gegen WSG: „Verdient verloren“

„Wir haben unser Ziel, sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen zu holen, auf eindrucksvolle Art und Weise erreicht“, freute sich Schmid, der im Sommer den Posten beim WAC geräumt hatte. Der „Dreier“ war durchaus verdient, letztlich aber auch Gelb-Rot für Vesel Demaku gleich nach Wiederbeginn (46.) zu verdanken. „Eine Hälfte mit zehn Mann ist gegen eine Mannschaft wie Hartberg, die derzeit im Aufwind ist, schwierig“, meinte SCRA-Coach Joachim Standfest. Der Tabellenzehnte wartet bereits fünf Spiele (zwei Punkte) lang auf einen Sieg.

Für Standfest könnte es daher wie schon zu Saisonbeginn ungemütlich werden. „Jeder Trainer wird hinterfragt, Fußball ist ein Tagesgeschäft“, sagte Sportchef Roland Kirchler auf Sky. Der Tiroler kündigte „interne Analysen und Beratungen“ an, möglicherweise werde er auch eine „Brandrede“ an die Spieler halten, erzählte Kirchler.

(APA)

Bild: GEPA