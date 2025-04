Kühn trifft doppelt: Celtic zum 55. Mal schottischer Meister

Celtic Glasgow ist zum vierten Mal in Folge schottischer Fußballmeister. Durch ein 5:0 (3:0) bei Dundee United stehen die Bhoys in Green bereits vier Spieltage vor Saisonschluss in der Premiership als Meister fest.

Für die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers ist es die insgesamt 55. Meisterschaft der Vereinsgeschichte, damit zieht Celtic nach Titeln mit dem bisherigen Rekordchampion Glasgow Rangers gleich.

Im Tannadice Park von Dundee ging der alte und neue Meister durch ein Eigentor von Ryan Strain in Führung (30.). Wenig später legte der ehemalige Rapid-Spieler Nicolas Kühn einen Doppelpack zum 3:0 nach (38./45.+3) und sorgte damit schon zur Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Angreifer Adam Idah schnell auf 5:0 (47./58.), danach konnte Celtic den Meistersekt endgültig kaltstellen.

Am 24. Mai haben Kühn und seine Teamkollegen noch die Chance auf das Double, dann trifft Celtic im FA-Cup-Finale auf den FC Aberdeen.

(SID) Foto: Imago