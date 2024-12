Künftiger Sauber-Pilot Bortoleto krönt sich zum Formel-2-Meister

Der künftige Formel-1-Pilot Gabriel Bortoleto hat sich am Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi zum Meister der Formel 2 gekürt.

Der Brasilianer ließ dem Formel-3-Titel im Vorjahr die Krone in der wichtigsten Nachwuchsserie folgen. Im letzten Saisonrennen wurde der 20-Jährige hinter dem Deutsch-Paraguayer Joshua Dürksen Zweiter. Sein gleichaltriger Titelrivale, der ebenfalls vor dem F1-Einstieg stehende Red-Bull-Junior Isack Hadjar aus Frankreich, verpatzte das Finale.

Bortoleto wird unter anderen von Ex-Weltmeister Fernando Alonso gemanagt, gegen den er künftig in der Königsklasse antritt. Der bisherige McLaren-Junior fährt kommende Saison für Kick Sauber an der Seite des deutschen Routiniers Nico Hülkenberg, der sich ebenfalls dem Audi-Projekt angeschlossen hat. Ab 2026 firmiert Sauber als Werksteam des deutschen Autobauers.

Auch für Hadjar, am Freitag im ersten freien Training im Red Bull von Weltmeister Max Verstappen 15., dürfte es in die Formel 1 gehen – aller Voraussicht nach zum Zweitteam Racing Bulls. Dafür müsste der dort beschäftigte Neuseeländer Liam Lawson hochgezogen werden und als Verstappen-Teamkollege den Mexikaner Sergio Perez ersetzen. Eine diesbezügliche Entscheidung soll laut Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko am Montag fallen.

(APA) / Bild: Imago