Kurios: Grillitsch läuft mit einem „L“ zu wenig auf!

ÖFB-Mittelfeldmotor Florian Grillitsch von der TSG Hoffenheim lief beim Heimspiel gegen Belgien wieder mit der Nummer 10 am Rücken auf. So weit nicht verwunderlich, doch die Schreibweise seines Namens am Trikot sorgte für Verwunderung. Dort stand „Grilitsch“, aber den Deutschland-Legionär schreibt man mit Doppel-L. Wer für diesen Fauxpas verantwortlich ist, konnte noch nicht herausgefunden werden.

Grillitsch spielte im Mittelfeld der Österreicher eine souveräne Partie, konnte aber die Niederlage gegen Belgien nicht verhindern. Österreich und Grillitsch wollen am Montag in Baku gegen Aserbaidschan die nächste Chance nutzen, um das EM-Ticket klarzumachen.

Bild: GEPA