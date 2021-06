Kuriose Panne: Technikproblem bei Flugzeug bremste Tschechen aus

Die tschechische Nationalmannschaft hat ihren geplanten Flug zum EM-Achtelfinal-Spielort Budapest aus kuriosen Gründen nicht antreten können.

Weil sich eine Rettungsrutsche am Flugzeug versehentlich mit Luft füllte, konnte der Flieger am Samstagmorgen in Prag nicht abheben. Die Spieler befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits in der Maschine. “Wegen technischer Probleme am Flugzeug wird das tschechische Team am Nachmittag nach Budapest fliegen”, hieß es von Verbandsseite.

Mittelfeldspieler Alex Kral twitterte: “Ich habe viele verspätete, verschobene und sogar abgesagte Flüge wegen des Coronavirus erlebt: Aber das ist mein erster Flug, der nicht abhob, weil sich eine Rettungsrutsche versehentlich aufgepumpt hat.” Am Sonntag spielen die Tschechen in Ungarns Hauptstadt gegen die Niederlande um den Viertelfinaleinzug.

