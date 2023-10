Kurz nach Karriereende: Hazard wird Probetraining angeboten

Eden Hazard hat im Alter von 32 Jahren sein Karriereende als Profifußballer bekannt gegeben. Kurz darauf erhält der zuletzt bei Real Madrid aktive Belgier ein kurioses Angebot: er könnte probeweise bei Premier-League-Klub West Ham United trainieren.

Im vergangenen Mai ließ Eden Hazard seinen Vertrag bei Real Madrid vorzeitig auflösen. Nun, im Oktober, hat der Offensivstar sein Karriereende verkündet. Kevin Nolan, West Ham Uniteds Co-Trainer, liebäugelt dennoch mit der Idee, den Belgier für seinen Verein spielen zu sehen – wenn Hazard sich zu präsentieren weiß wie zu seinen besten Chelsea-Zeiten. „Ich würde den Hazard von Chelsea gerne bei West Ham haben“, lässt Nolan bei talkSPORT verlauten.

Ich bin mir sicher, wenn er zu einem Probetraining kommen wollte, wäre ich sicherlich dazu bereit. Ich weiß nicht, wie es dem Trainer (David Moyes) geht. Aber ich würde ihn auf jeden Fall testen wollen!“, bekräftigt Nolan, der als Profi einst einige Male auf Chelsea und Hazard traf. „Er war an einigen der besten Jahre in der Premier League beteiligt und hat einige der besten Tore erzielt. Es ist traurig, dass er sich mit 32 Jahren dazu entschlossen hat, aufzuhören, denn ich glaube, dass jemand von seinem Kaliber noch viele Jahre auf höchstem Niveau spielen könnte“, so Nolan.

(Fussball.News)/Bild: Imago