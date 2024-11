Kurz vor Australian Open: Kyrgios plant Comeback in Brisbane

Der exzentrische Tennisprofi Nick Kyrgios steht nach langer Leidenszeit kurz vor seinem Comeback auf der Tour.

Wie der Wimbledon-Finalist von 2022 ankündigte will er beim ATP-Turnier in Brisbane um den Jahreswechsel auf den Platz zurückkehren und anschließend auch bei den Australian Open (ab 12. Januar) aufschlagen. Der Australier hat aufgrund anhaltender Probleme an Knie, Fuß und Handgelenk in den vergangenen zwei Jahren nur ein Einzelspiel als Profi absolviert.

Kyrgios: „Fühle mich gesund“

„Ich fühle mich fit und gesund und freue mich auf meine Rückkehr zum Tennis nach einer längeren Auszeit. Es war ein langer Weg der Genesung“, sagte Kyrgios in einer Erklärung – und beim australischen Fernsehsender Channel Nine fügte er an: „Wieder vor den heimischen Fans zu spielen, wird ein Wahnsinnsgefühl sein.“

Zuvor hatte Kyrgios angekündigt beim Showevent in Abu Dhabi im Dezember an den Start gehen zu wollen. Sein Ziel sei es, in den kommenden Jahren seine Kritiker „zum Schweigen zu bringen“ und einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen.

Der aufschlagstarke Profi erwarb sich zu Beginn seiner Karriere vor allem mit Wutausbrüchen und Diskussionen während seiner Matches einen zweifelhaften Ruf, den er mit seinen sportlichen Erfolgen verbesserte. Zuletzt arbeitete der 29-Jährige auch als Interviewer – unter anderem bei den US Open. Nun will er zurück auf den Platz.

