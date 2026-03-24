Kurz vor Masters in Augusta: Woods startet Comeback-Versuch

Golflegende Tiger Woods unternimmt gut zwei Wochen vor dem Masters in Augusta einen zaghaften Comeback-Versuch.

Der 50-Jährige schlägt bereits am Dienstag im Rahmen der Indoorliga TGL ab, das teilten die Veranstalter mit. Damit nährt der Amerikaner die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr auf die größte Bühne beim Masters (ab 9. April) im US-Bundesstaat Georgia.

Im Februar wollte Woods eine Teilnahme nicht ausschließen, er sei von Chip- und Putt-Übungen wieder zu vollen Schlägen übergegangen. „Ich arbeite ständig daran, versuche, mehr Ausdauer in diesen Körper zu bekommen und ihn auf ein Level zu bringen, auf dem ich wieder auf höchstem Niveau spielen kann“, sagte er damals.

Woods kämpft mit Verletzungen

Woods kämpft weiter mit den Folgen einer Bandscheiben-Operation im vergangenen Oktober, für den einst besten Golfer der Welt war es bereits der siebte Eingriff am Rücken. Zudem war im März 2025 Woods‘ Achillessehne gerissen. Seit der British Open im Sommer 2024 bestritt er kein Turnier. „Es gibt gute Tage und schlechte Tage“, sagte er zuletzt über sein Training, „eine Bandscheiben-Operation ist keine spaßige Sache.“

In der TGL war Woods in dieser Saison eigentlich inaktiver Teamchef bei Jupiter Links, greift mitten im Finale des Wettbewerbs nun aber doch ein. Ausgespielt wird es im Format best-of-three, Jupiter Links verlor das erste Duell gegen das prominent besetzte Team Los Angeles Golf Club noch ohne Woods. In Spiel zwei tritt er nun gemeinsam mit Max Homa und Tom Kim gegen Justin Rose, Tommy Fleetwood und Sahith Theegala an.

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