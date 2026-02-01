Kvandal fixiert Willingen-Doppelsieg

Eirin Maria Kvandal hat die Olympia-Generalprobe am Sonntag gewonnen und sich zur Willingen-Doppelsiegerin gekürt.

Die norwegische Skispringerin verwies nach 136 und 138,5 Metern die Japanerin Nozomi Maruyama um 7,9 Punkte auf Platz zwei. Weltcupleaderin Nika Prevc verbesserte sich dank eines 146-m-Satzes noch auf das Podest. Als einzige Österreicherin am Start landete Julia Mühlbacher wie am Vortag auf Rang 13. Lisa Eder sagte, gesundheitlich angeschlagen, ihren Start ab.

(APA) / Bild: Imago