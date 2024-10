Kyrgios plant Comeback: Kritiker „zum Schweigen bringen“

Tennisprofi Nick Kyrgios steht nach langer Pause offenbar vor einem Comeback. Wie der Wimbledon-Finalist von 2022 ankündigte, will er im Dezember bei einem Showevent in Abu Dhabi aufschlagen und dann auch im Januar die Australian Open spielen.

Der Australier, einst Nummer 13 der Welt und zuletzt lange raus aufgrund von Problemen an Knie, Fuß und Handgelenk, will laut eigener Aussagen seine Kritiker „zum Schweigen bringen“ und einen Grand-Slam-Titel gewinnen.

„Ich habe fast jeden geschlagen, dem ich gegenüberstand“, sagte Kyrgios dem Portal Code Sports und zählte danach die Erfolge seiner bisherigen Karriere auf: „Aber ich denke, das einzige, was ich jetzt anstrebe, ist ein Grand Slam. Ich denke, das ist das einzige, was die Leute endlich zum Schweigen bringen wird.“ Kyrgios hat 2024 gar kein Turnier gespielt, im Vorjahr nur ein Match in Stuttgart.

Der aufschlagstarke Profi erwarb sich zu Beginn seiner Karriere vor allem mit Wutausbrüchen und Diskussionen während seiner Matches einen zweifelhaften Ruf, den er mit seinen sportlichen Erfolgen verbesserte. Zuletzt arbeitete der 29-Jährige auch als Interviewer – unter anderem bei den US Open. Nun will er zurück auf den Platz.

