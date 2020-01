via

via Sky Sport Austria

Der FC Barcelona hat um 31 Millionen Euro für die kommende Saison den Portugiesen Trincao von SC Braga verpflichtet. Der 20-jährige Flügelspieler erhielt beim spanischen Fußball-Meister einen Vertrag bis Sommer 2025, seine Ausstiegsklausel wurde auf 500 Millionen Euro festgelegt. Trincao ist in dieser Saison in der portugiesischen Liga viermal von Beginn an zum Einsatz gekommen.

(APA)

Bild: Getty Images