Barcelona-Profi Dembele wieder schwer verletzt

Barcelona-Profi Ousmane Dembele fällt bis Saisonende aus.

Wie der spanische Fußball-Meister mitteilte, zog sich der Stürmer am Montag im Training einen Muskelriss im rechten Oberschenkel zu und muss möglicherweise sogar operiert werden. Die EM-Teilnahme des 22-Jährigen ist fraglich.

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6

