Nach Corona-Eklat: Real-Angreifer Jovic verteidigt Flug nach Serbien

Gestern wurde bekannt, dass Real-Stürmer Luka Jovic die Quarantäne bei Real Madrid verlassen hat und in seinem Heimat nach Serbien geflogen ist. Vor allem in Serbien sorgte die Aktion des 22-Jährigen für großes Aufsehen. Indirekt kam der Vorfall sogar auf höchster politischer Ebene bei der serbischen Premierministerin zur Sprache.

Nun hat sich “Übeltäter” Jovic selbst zur Wort gemeldet und sich bei “Instagram” erklärt:

“Ich finde es sehr schade, dass ich in diesen Tagen das Hauptthema bin. Ich finde es sehr schade, dass ständig über mich geschrieben wird – und nicht über diejenigen, die in dieser Krise die Protagonisten in diesem Kampf sind: die Ärzte und alle, die im Gesundheitsbereich arbeiten.”