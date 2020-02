Rekord: Benzema überflügelt Ronaldo

Ein Jahrzehnt war der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo die herausragende Figur im Trikot von Real Madrid. Der Portugiese stellte einen Rekord nach dem anderen auf.

So erzielte Ronaldo in 438 Pflichtspielen für die Königlichen beeindruckende 450 Tore. Diesen Rekord wird in naher Zukunft wohl kaum ein Spieler knacken. Einen Meilenstein hat Karim Benzema CR7 jedoch abgeknöpft. Der 32-jährige Angreifer steuerte beim 4:1-Sieg gegen Osasuna seinen 132. Assist im Real-Trikot bei und ist damit der Spieler mit den meisten Torvorlagen in der Real-Historie.

Karim Benzema hält nun bei 132 Assists in 496 Spielen. Ronaldo brachte es auf 131 Assist in 438 Spielen. In Sachen Torausbeute hinkt die Nummer neun der Madrilenen mit 240 Treffern CR7 hinterher. In der ewigen Torschützenliste von Real Madrid liegt Benzema trotzdem auf dem sechsten Rang. Auf Twitter kommentierte Benzema seine neue Bestmarke wie folgt: “Stolz, weiter Geschichte mit dem besten Klub der Welt zu schreiben #132.”

Proud to continue to make history of the best club in the world #132 pic.twitter.com/A6FtM8IjIf — Karim Benzema (@Benzema) February 9, 2020

Bild: Getty Images