Schwerer Schlag für Barca! Suarez fällt monatelang aus

Schlechte Nachrichten für den FC Barcelona. Die Katalanen müssen voraussichtlich vier Monate lang auf Luis Suarez verzichten.

Der Angreifer unterzog sich am Sonntag einem operativen Eingriff am Meniskus im rechten Knie. Bereits am Samstag gab Barca bekannt, dass sich der Uruguayer einer Operation unterziehen müsse. Durch die lange Ausfallzeit fehlt Suarez in der heißen Phase der Saison.

Der letzte Spieltag der La Liga ist bereits in rund vier Monaten am 24. Mai. In der Champions League könnte der 32-Jährige wohl erst wieder im Falle eines Halbfinal-Einzugs in das Geschehen eingreifen.

Suarez mit ordentlicher Hinrunde

Bis dato zeigte sich Suarez gewohnt treffsicher. In 23 Pflichtspielen erzielte der Mittelstürmer 14 Tore. Viel mehr werden in der Spielzeit 2019/20 voraussichtlich nicht dazukommen.

Ob der Klub des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen seinen Ausfall intern auffangen oder noch in der bis Monatsende laufenden Wintertransferperiode Ersatz verpflichten wird, ist noch offen.

Beitragsbild: Getty Images