Traum-Debüt! Alcacer trifft direkt für Villarreal

Torjäger Paco Alcacer hat in seinem ersten Spiel nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Villarreal gleich getroffen.

Der spanische Angreifer erzielte beim 3:1 (1:0) seines neuen Klubs gegen CA Osasuna in der Primera Division den Treffer zur 1:0-Führung (45.+1).

Nach einem Pass seines Mitspielers Manuel Trigueros lief Alcacer alleine auf den Torwart zu und schob überlegt ein.

BVB kassiert knapp 30 Millionen Euro

Der 26-Jährige war am Donnerstag für knapp 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen vom BVB, für den er in 47 Pflichtspielen 26 Tore erzielt hatte, in seine Heimat zurückgekehrt. Bei Villarreal erhielt Alcacer nach Angaben der Spanier einen Vertrag bis Juni 2025.

Ruben Pena (54.) und Santi Cazorla (59.) per Elfmeter erzielten die weiteren Treffer für den Tabellensiebten der spanischen Liga. Aridane (48.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

