Valencias Garay erster Fall in Spaniens Fußballliga

Auch die spanische Fußball-Profiliga hat ihren ersten Coronavirus-Fall. Der frühere argentinische Nationalspieler Ezequiel Garay von Valencia wurde positiv getestet. Das gab der 33-jährige Verteidiger am Sonntag selbst auf seinem Instagram-Account bekannt.

Garay wäre nach einer im Februar erlittenen Knieverletzung bereits für den Rest der Saison ausgefallen. “Es ist klar, dass 2020 für mich mit einem schlechten Start begonnen hat”, erklärte der Argentinier, der sich laut eigenen Angaben nun in Isolation befindet.

Spaniens Fußball pausiert zumindest für die kommenden zwei Wochen. Die Maßnahme dürfte aber länger aufrecht bleiben. Spanien ist nach Italien das am zweitstärksten vom Coronavirus betroffene Land in Europa. Nach mehr als 6.000 Infektionen und rund 200 Todesfällen trat am Sonntag eine Ausgangssperre in Kraft.

