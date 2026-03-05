Lachnummer statt WM-Anwärter! Was läuft bei Aston Martin falsch?

Auch in den Füßen habe er während der sehr überschaubaren Test-Einsätze schon nach wenigen Runden ein „Taubheitsgefühl“ wahrgenommen, präzisierte Alonso. Der Spanier, zweimal schon Weltmeister, wirkte dabei schicksalsergeben.

Die Situation bei Aston Martin ist zum einen eine Erinnerung daran, was alles schiefgehen kann, wenn die Formel 1 sich ein grundlegend neues Reglement verschreibt. Bei den meisten Teams lief der Hybridmotor in den Testfahrten schon bemerkenswert gut, bei Aston Martin dagegen droht der Totalausfall für das Rennen am Sonntag (ab 3:30 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) – und vielleicht noch eine Weile darüber hinaus.

Und damit füllen diese Probleme zum anderen auch ein weiteres Kapitel in der bislang schon höchst unterhaltsamen Geschichte des Aston-Martin-Rennstalls. Zur Erinnerung: Die Edelmarke mit dem James-Bond-Image wurde vom Milliardär Lawrence Stroll in die Formel 1 gebracht, die Infrastruktur mit viel Geld aufgemöbelt. Alonso stieß 2023 zum Team, die Ankunft des Meistermachers Newey sollte nun so etwas wie das letzte fehlende Puzzlestück sein. Und laut eines Fünfjahresplans – formuliert von Stroll vor fünf Jahren – sollte der Rennstall jetzt eigentlich um Siege oder sogar Titel fahren.

Tragik bringt die Situation für Alonso mit

Das wird nun kaum passieren, vielleicht fahren sie am Sonntag lieber überhaupt nicht – oder nur ein paar Runden. „Wir müssen uns sehr stark begrenzen mit Blick auf die Rundenanzahl“, sagte Newey, „bis wir die Quelle dieser Vibrationen in den Griff bekommen haben.“ Die Quelle ist die Power Unit von Honda, für den japanischen Hersteller sind die Ereignisse in Melbourne ein PR-Desaster. Die Motoren sind runderneuert, der Elektroanteil steigt auf fast 50 Prozent – und eigentlich will jeder Teilnehmer hohe Ingenieurskunst präsentieren.

Eine gewisse Tragik bringt die Situation für Alonso mit. 2005 und 2006 war er Weltmeister, wollte das gerne wiederholen, setzte in der Folge aber mehrfach aufs falsche Pferd. Das britische Team ist nun sein letzter Schuss, es will aber einfach nicht aufwärts gehen.

Er glaube „zu 100 Prozent“ daran, dass Honda die Probleme lösen werde. „Es wird aber Zeit brauchen. Ob es zu der Zeit passt, die ich in meiner Karriere noch habe, muss man abwarten“, sagte der Spanier. Im Sommer wird er 45 Jahre alt: „Ich habe keine Kristallkugel.“

