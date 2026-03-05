Lachnummer statt WM-Anwärter! Was läuft bei Aston Martin falsch?
Aston Martin will eigentlich den WM-Titel gewinnen – stattdessen muss Fernando Alonso im neuen Boliden um seine Gesundheit bangen.
Fernando Alonso als Witzfigur, so weit ist es schon gekommen. In Melbourne wurde am Donnerstag über Favoriten für die neue Saison gerätselt, Valtteri Bottas hatte gute Laune, nannte mit ironischem Unterton den Namen des Ex-Weltmeisters – und der ganze Saal lachte herzhaft.
Die Krise des eigentlich so ambitionierten Aston-Martin-Teams ist ein beherrschendes Thema vor dem WM-Auftakt in Australien. Die Probleme sind allerdings ernst. Und so schwer, dass Alonso gar um seine Gesundheit fürchten muss, wenn er in dieses Auto steigt.
Denn der Aston Martin vibriert stark, sobald er Fahrt aufnimmt, und die Auswirkungen auf das Auto klingen in der hochtechnologisierten Formel 1 zunächst wie Slapstick. „Spiegel fallen ab, Rücklichter fallen ab“, zählt Teamchef und Top-Designer Adrian Newey auf, das sei aber nicht das Gravierendste: „Die Vibration wird in die Finger des Fahrers übertragen. Und Fernando ist der Ansicht, dass er nicht mehr als 25 Runden fahren kann, bevor er das Risiko dauerhafter Nervenschäden in den Händen eingeht.“