Vorerst letztes „Ländle-Derby“in der höchsten Spielklasse: Der Bundesliga Samstag HEUTE LIVE auf Sky

Am Samstag kommt es zum vorerst letzten Vorarlberg-Derby in der ADMIRAL Bundesliga, wenn Austria Lustenau in Altach zu Gast ist. Die Altacher konnten sich in der Vorwoche mit einem Sieg gegen die WSG Tirol vorzeitig den Klassenerhalt sichern, während Lustenau nach zwei Jahren in Österreichs höchster Spielklasse wieder absteigen muss. Das Vorarlberg-Derby ist ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich empfängt Blau-Weiß Linz die Wiener Austria. Die Wiener trennten sich nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg von Trainer Michael Wimmer und werden interimistisch vom bisherigen Co-Trainer Christian Wegleitner betreut. Ab 16:00 Uhr sehen Sky Zuseher:innen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zudem treffen in Kärnten die Wolfsberger auf die WSG Tirol. Die Partie ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen. Die Samstagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Samstag, 18. Mai 2024

16:00 Uhr

CASHPOINT SCR Altach – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Blau Weiß Linz – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

(Bild: GEPA)