Längere Zwangspause: Rapid muss auf Shootingstar verzichten

Der SK Rapid muss vorerst auf Offensivtalent Daniel Nunoo verzichten. Der 19-Jährige zog sich beim 1:0-Heimsieg der Hütteldorfer gegen Red Bull Salzburg eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.

Der Flügelspieler musste gegen Salzburg bereits nach 22 Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung bestätigte nun die Verletzung, die eine längere Pause nach sich zieht. Nunoo wird damit mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der Ghanaer hatte sich zuletzt mit starken Leistungen in den Fokus gespielt. Im noch jungen Kalenderjahr 2026 kam der Offensivspieler bereits auf fünf Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga. Dabei gelang ihm ein Treffer beim 2:0-Erfolg gegen den WAC, zudem bereitete er beim 1:1 in Altach einen weiteren Treffer vor.

Der Treffer gegen den WAC im VIDEO

Nunoo startet nun umgehend mit seiner Rehabilitation, ehe er den Hütteldorfern wieder zur Verfügung stehen kann.

Foto: GEPA