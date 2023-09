Laimer gegen Moldau ÖFB-Kapitän: „Ein Zeichen, dass ich vorangehen soll“

Konrad Laimer wird im Testspiel der österreichischen Nationalmannschaft am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen die Republik Moldau eine besondere Ehre zuteil. Der Bayern-Profi darf die ÖFB-Auswahl wie schon im März ebenfalls in Linz gegen Estland als Kapitän aufs Feld führen, weil David Alaba, Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer nicht in der Startformation stehen.

Für Laimer hat die Schleife große Bedeutung. „Das ist ein Zeichen, dass ich vorangehen und die Mannschaft mitziehen soll. Ich freue mich darüber und hoffe, dass ich die Rolle so gut wie möglich ausfüllen werde“, sagte der 26-Jährige am Dienstag in Windischgarsten.

Man werde gegen Moldau trotz des wichtigen EM-Qualifikationsspiels am Dienstag in Schweden nicht mit halber Kraft zu Werke gehen, versprach Laimer. „Wenn man nicht bei 100 Prozent ist, ist das nie gut. Dieses Spiel musst du genauso ernst nehmen und Vollgas geben, es ist ein Länderspiel für Österreich.“

Laimer stellt sich Konkurrenzkampf bei Bayern

Der Salzburger wechselte im Sommer ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern. Bei den Münchnern kam er zuletzt nicht auf seiner angestammten Position im Zentrum, sondern beim 2:1-Auswärtssieg gegen Mönchengladbach ab der 46. Minute als Rechtsverteidiger zum Einsatz, danach gab es Sonderlob von Trainer Thomas Tuchel. „Gladbach ist so tief gestanden, dass ich mehr ein rechter Achter als ein Rechtsverteidiger war, darum hat es sehr viel Spaß gemacht“, erzählte Laimer, betonte aber auch: „Dass ich mich im Mittelfeld am wohlsten fühle, weiß jeder.“

Bei den Bayern hat sich der frühere Salzburg-Profi nach eigenen Angaben schnell eingewöhnt. „Das ist ein sehr ambitionierter Verein, der alles gewinnen will. Ich freue mich auf die nächsten Spiele. Es wird eine gute, spannende Saison für alle beim Club, auch für mich.“

Laimer spricht über Konkurrenzkampf bei Bayern

Neo-Sportdirektor Freund „kann dem Verein sehr viel geben“

Nach dem Nationalteam-Lehrgang warten auf Laimer und die Bayern regelmäßig englische Wochen. „Das macht jedem große Freude, wenn es nicht mehr so viele Trainings und dafür mehr Spiele gibt“, erklärte der 26-fache ÖFB-Internationale (2 Tore). Die Befürchtung, dass er die meisten dieser Partien von der Ersatzbank aus erleben könnte, ist bei Laimer nicht wirklich spürbar. „Konkurrenzkampf gibt es immer. Am Ende ist es wichtig, dass man sich durchsetzt, und ich habe mich am Ende immer durchgesetzt.“

In München erhielt Laimer zuletzt Verstärkung durch den neuen Sportchef Christoph Freund. „Er ist ein super Mensch und ein sehr guter Fachmann auf seinem Gebiet und kann dem Verein sehr viel geben. Ich freue mich, das ich ihn wieder öfters sehe“, meinte Laimer über seinen ehemaligen Weggefährten in Salzburg.

(APA)/Bild: GEPA