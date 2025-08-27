Laimer und die Bayern im Einsatz: Der DFB-Pokal heute live auf Sky Sport

Alle Spiele der DFB-Pokal-Saison 2025/26 live auf Sky Sport

Sky Sport berichtet am 26. und 27. August live und überträgt alle 32 Paarungen der 1. Runde

Der DFB-Pokal bis 2030 auf Sky Sport: alle 63 Spiele live, wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz

Der DFB-Pokal live auf Sky Sport – streame alle Spiele mit Sky X live!

Der DFB-Pokal startet in die neue Spielzeit. Nur sechs Siege trennen die insgesamt 64 Mannschaften davon, beim Finale am 23. Mai im Olympiastadion den Pokal in den Berliner Nachthimmel zu recken.

Bis 2030 wird Sky Sport wie gewohnt pro Saison alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen. Neben allen Spielen in voller Länge wird Sky Sport sämtliche parallel stattfindenden Begegnungen wahlweise auch in der Original Sky Konferenz anbieten.

DFB-Pokal: Die erste Runde live auf Sky Sport

Mittwoch, 27.8.:

20:15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern München auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

Bild: Imago