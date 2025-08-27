Logout
Alle Spiele der DFB-Pokal-Saison 2025/26 live auf Sky Sport, bereits mit der 1. Runde ab Freitag - alle Infos zur Übertr
DFB-Pokal

Laimer und die Bayern im Einsatz: Der DFB-Pokal heute live auf Sky Sport

Der DFB-Pokal startet in die neue Spielzeit. Nur sechs Siege trennen die insgesamt 64 Mannschaften davon, beim Finale am 23. Mai im Olympiastadion den Pokal in den Berliner Nachthimmel zu recken.

Bis 2030 wird Sky Sport wie gewohnt pro Saison alle insgesamt 63 Spiele des Wettbewerbs live übertragen. Neben allen Spielen in voller Länge wird Sky Sport sämtliche parallel stattfindenden Begegnungen wahlweise auch in der Original Sky Konferenz anbieten.

DFB-Pokal: Die erste Runde live auf Sky Sport

Mittwoch, 27.8.:

20:15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – FC Bayern München auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

