Lakers und Bucks im Halbfinale des NBA-Saisonturniers

Die Los Angeles Lakers und die Milwaukee Bucks haben sich die beiden letzten Tickets für das Halbfinale beim neuen NBA-Turnier und einen Trip nach Las Vegas gesichert. Nach dem deutlichen 146:122 der Bucks gegen die New York Knicks fiel beim 106:103 der Lakers gegen die Suns am Dienstagabend (Ortszeit) die Entscheidung erst in letzter Sekunde. Suns-Anführer Kevin Durant vergab bei auslaufender Uhr einen Drei-Punkte-Wurf zum möglichen Ausgleich.

Der NBA-Rekordmeister aus Los Angeles um Basketball-Superstar LeBron James hatte zuvor einen Zwölf-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit direkt zum Start des zweiten Durchgangs verspielt. Am Ende hatten die Teams sich 14 Mal mit der Führung abgewechselt.

15 seiner 31 Punkte erzielte James im Schlussviertel. Der 38-Jährige hat nun weiter die Chance auf einen Titel, den er noch nicht gewonnen hat. „In dieser Situation war ich oft in meiner Karriere, und ich weiß, was mein Auftrag ist. Aber der wichtige Wurf kam von AR“, sagte er mit Blick auf einen Dreier von Austin Reaves 15 Sekunden vor Schluss, der den Lakers einen Vier-Punkte-Vorsprung (105:101) brachte.

Auf die Frage, was ihm der Titel bedeuten würde, antwortete James: „Es ist, was es ist: Das erste Mal, und wir haben eine Chance. Also warum nicht? Die besten Basketballer der Welt kämpfen darum, also kämpfen wir.“

Die Lakers treffen am Donnerstag im Halbfinale in Las Vegas auf die New Orleans Pelicans, für die Bucks geht es gegen die Indiana Pacers. Auch das Endspiel am Samstag findet in der Glücksspielmetropole statt. Außer um eine Trophäe geht es für die Basketball-Profis in dem erstmals ausgetragenen Wettbewerb auch um ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar (rund 461.000 Euro) pro Kopf. Die NBA will mit dem Turnier der frühen Saisonphase größere Bedeutung geben.

Die NBA nimmt mit dem neuen Format, mit dem es eine zweite Trophäe neben der Meisterschaft zu gewinnen gibt, Anleihen beim europäischen Sport. „Der Ursprung der Idee war der globale Fußball und die Erkenntnis, dass es derzeit vor allem außerhalb der Vereinigten Staaten eine Tradition gibt, bei der es neben dem Gewinn der Meisterschaft noch andere Pokale und Wettbewerbe während einer Saison gibt“, erklärte Liga-Boss Silver.

Ein weiteres Ziel der Liga war die Aufwertung einer 82-Spiele-Saison, die im Prinzip nur das monatelange Vorspiel für die folgenden Play-offs war und ist. Nun gibt es im Dezember schon den ersten Pokal und nicht erst im Juni. Doch nur mit einem teils komplizierten Modus, bunt bemalten Courts und der Aussicht auf Silberware war es für die Basketball-Stars nicht getan.

Es brauchte als zusätzliche Motivation: Geld. Dies gibt Milwaukees Starspieler Khris Middleton unumwunden zu. „Ich bin mir absolut sicher: Der reichste Mensch der Welt wäre froh, 500.000 Dollar zu bekommen. Wir sind alle heiß darauf, diese Gelegenheit auf etwas zusätzliches Geld zu erhalten.“ Die NBA bekommt im Gegenzug in einer sonst eher lauen Saisonphase K.o.-Duelle wie James gegen Kevin Durant – sowie einen besonderen Schlusspunkt mit drei Partien in Las Vegas.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago