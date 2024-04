Lakers und LeBron James wenden Sweep ab

Die Los Angeles Lakers um LeBron James haben in den NBA-Playoffs einen Sweep abgewendet. Angeführt von ihrem Superstar James erkämpften die Kalifornier in der Nacht zu Sonntag einen 119:108-Erfolg gegen Titelverteidiger Denver Nuggets, damit steht es in der Best-of-Seven-Serie nun 1:3 aus Lakers-Sicht.

James ragte bei LA mit 30 Punkten heraus. In den vorherigen Partien hatten die Lakers jeweils zweistellige Vorsprünge verspielt. Diesmal sorgte der 39-jährige James, dessen Zukunft nach der Saison ungeklärt ist, mit 14 Punkten im vierten Viertel dafür, dass sich dies nicht wiederholte.

„Ich liebe das vierte Viertel“, sagte James, der im Schlussabschnitt sechs von acht Würfen traf. „Ich weiß, dass das die Zeit ist, den Sack zuzumachen, und das ist uns in den letzten drei Spielen gegen dieses Team nicht gelungen. Heute Abend hatte ich die Gelegenheit, und ich wollte sie nutzen.“

Lakers mit erstem Sieg über Nuggets seit zwölf Spielen

Die Lakers feierten damit den ersten Sieg über Denver seit zwölf Partien, der bislang letzte Erfolg gelang LA im Dezember 2022. Allerdings: Noch nie hat ein NBA-Team einen 0:3-Serien-Rückstand in den Play-offs noch gedreht. „Wir haben uns heute Abend darum gekümmert, die Serie zu verlängern, aber wir müssen noch besser werden“, sagte James.

Überragender Spieler der Partie war Nuggets-Star Nikola Jokic, der mit 33 Punkten, 14 Rebounds und 14 Assists ein Triple-Double auflegte. Auch LA-Spieler Anthony Davis zeigte mit 25 Punkten und 23 Rebounds ein starkes Spiel.

Celtics holen knappe Führung in Miami

Rekordmeister Boston Celtics erkämpfte im Playoff-Achtelfinale durch ein 104:84 bei Miami Heat außerdem eine 2:1-Führung. Oklahoma City Thunder steht nach einem 106:85 bei New Orleans Pelicans vor dem Weiterkommen (3:0).

Orlando Magic liegt gegen die Cleveland Cavaliers dank einer 34-Punkte-Gala von Weltmeister Franz Wagner zudem wieder voll im Rennen. Bereits am Samstagabend deutscher Zeit gewann Orlando das vierte Spiel der Achtelfinalserie mit 112:89 und glich nach zwei Niederlagen zum Auftakt zum 2:2 aus.

