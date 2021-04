Lamesic: “Gut gespielt, außer die letzten drei, vier verflixten Minuten”

Tobias Schrittwieser nach dem zweiten Sieg in der Halbfinalserie: „Die Welser haben hart gekämpft, aber am Schluss haben wir dann den Nackenklatscher verteilt“

Der siegreiche Bulls Coach Coffin nach dem Spiel: „Wenn du so ein Spiel gewinnst, dann musst du zufrieden sein. Wir haben heute kein optimales Spiel geliefert“

Der Flyers Coach Waser nach der Niederlage: „Recht viel mehr hätten wir nicht besser machen können“

Wien, 22. April 2021 – Die Raiffeisen Flyers Wels verlieren das zweite Halbfinal-Duell gegen die Kapfenberg Bulls mit 74:83. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

Raiffeisen Flyers Wels – Kapfenberg Bulls 74:83 (37:42)

Sebastian Waser (Head Coach Raiffeisen Flyers Wels):

…nach dem Spiel: „Kapfenberg ist ein überragendes Team und eine überragende Organisation in den letzten Jahren in Österreich. Gratulation an Kapfenberg. Wenn man gegen so eine Defensive, wie wir sie heute gespielt haben und gegen so druckvolles Basketball, so antworten kann, dann gewinnt man doch verdient. Natürlich kann man sagen, dass wir zweieinhalb Minuten vor Schluss komfortabel führen, aber auch großes Lob an meine Mannschaft. Recht viel mehr hätten wir nicht besser machen können, außer eben in den letzten entscheidenden Situationen ein bisschen klüger zu spielen. (…) Hoffentlich lassen wir jetzt nicht den Nackenschlag so stark wirken, dass wir am Sonntag gänzlich leer sind.“

…auf die Frage, ob sein Team nochmals aufstehen kann: „Ja, definitiv.“

…vor dem Spiel über die Verletzung von Christian von Fintel: „Ich glaube, es wird keinen großen Unterschied zu sehen geben oder es geht gar nicht. Es gibt nur diese zwei Theorien. Ich glaube ersteres wird eintreten, weil er wirklich einer der härtesten Hunde unter der Sonne ist.“

Davor Lamesic (Raiffeisen Flyers Wels):

…nach dem Spiel: „Ich glaube, dass wir über das ganze Spiel hinweg wirklich gut gespielt haben, außer die letzten drei, vier verflixten Minuten, wo offensiv nicht viel gegangen ist. Wir waren sogar +7 vorne im vierten Viertel und dann haben wir es noch aus der Hand gegeben. Da hat uns die Erfahrung auf den richtigen Positionen (gefehlt, Anm.). Ein Thomas Schreiner hat es dann sehr abgeklärt gemacht. Wir haben es dann am Ende nicht besonders gut hinbekommen. Sehr, sehr bitter. Nichtsdestotrotz haben wir heute wieder gezeigt, dass wir mehr wie mithalten können, mit Kapfenberg. Deshalb freu ich mich irrsinnig aufs nächste Spiel. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken.“

…vor dem Spiel über die Serie: „Wie man im ersten Spiel schon gesehen hat, haben wir durchaus gute Chancen, das zu überstehen.“

…vor dem Spiel über seine Mannschaft: „Es ist inzwischen eine gewisse Hierarchie da. Man weiß, wer wofür zuständig ist, was ganz, ganz wichtig ist im Basketball. Wir haben uns in dieser Hinsicht sehr gut entwickelt.“

Jarvis Ray (Raiffeisen Flyers Wels):

…in der Halbzeit: „Die Intensität ist gut. Wir müssen mehr kommunizieren, aggressiv bleiben, aber gleichzeitig auch intelligent sein. Wenn wir das schaffen, dann sollten wir das Spiel gewinnen.“

…vor dem Spiel: „Wir haben noch einiges vor.“

Michael Dittrich (Obmann Raiffeisen Flyers Wels) in der Halbzeit:

…auf die Frage, ob er mit der Saison auch zufrieden wäre, wenn die Flyers in dieser Serie ausscheiden würden: „Ja, klar. Wir sind ins Halbfinale eingezogen. Vor der Saison sind wir auf Platz 8 eingestuft worden.“

Mike Coffin (Head Coach Kapfenberg Bulls):

…nach dem Spiel: „Wir haben heute kein optimales Spiel geliefert. Aber wir haben teilweise auch sehr gut gespielt, speziell am Ende, in den letzten drei Minuten. Ich glaube es war ein 18:2-Run. Aber wir müssen uns bis Sonntag verbessern. Wir haben ein starkes Team, aber als Coach will man, dass die Spieler perfekt spielen. Das geht natürlich nicht, aber wir sollen auf einem bestimmten Niveau spielen. Das haben wir nicht geschafft. (…) Wenn du so ein Spiel gewinnst, dann musst du zufrieden sein. Aber du musst es dann auch analysieren und schauen, wo man sich verbessern kann. Das müssen wir machen bis Sonntag. Wir haben eine Chance, ins Finale zu kommen. Wir müssen schauen, dass wir unser bestes Spiel in dieser Serie liefern.“

…auf die Frage, mit wie vielen Beinen man schon im Finale ist: „Mit keinem. Man muss drei Spiele gewinnen. Ein Spiel oder ein Viertel kann eine Serie umdrehen. Bis dahin sind wir so weit draußen, wie Wels.“

…vor dem Spiel: „Wels will das Spiel schnell machen. Wir müssen nur mit ein bisschen Kopf spielen. Wir wollen das Spiel zwar nicht langsam machen, aber wir müssen unser Spiel spielen und das Spiel mit unserem Tempo kontrollieren. Wir müssen einfach versuchen, dass wir heute das Tempo kontrollieren und nicht Wels.“

Tobias Schrittwieser (Kapfenberg Bulls):

…über das Spiel: „Am Schluss haben wir die wichtigen Würfe getroffen und sind dann als Sieger vom Platz gegangen. (…) Die Welser haben hart gekämpft, wir natürlich auch und am Schluss haben wir dann den Nackenklatscher verteilt.“

Markus Pargfrieder (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „37 Minuten lang hat sich Wels abgerackert, war aus meiner Sicht völlig verdient vorne. Für mich wäre der Sieg der Welser vollkommen in Ordnung gegangen, wenn sie es über die letzten drei Minuten drübergebracht hätten. Wels hätte es sich mit der Leistung der ersten 37 Minuten heute verdient gehabt.“

…vor dem Spiel: „Wels will schnell spielen, Kapfenberg vermutlich eher das Tempo kontrollieren. Wer seinen Spielstil durchsetzen kann, hat wahrscheinlich die besseren Karten.“

…vor dem Spiel über die Verletzung von Christian von Fintel: „Natürlich ist es einschränkend, aber man kann den Knöchel schon gut einpacken. Für 40 Spielminuten kann man das durchaus ausblenden, solange es physisch überhaupt möglich ist. Nichtsdestotrotz wird es morgen, wenn er aus dem Bett aufsteht, keine Werbung für den Spitzensport sein, wie er sich bewegen wird.“

…vor dem Spiel über Thomas Schreiner: „Für mich ist Thomas Schreiner das Um und Auf in der Kapfenberger Mannschaft ist. Er ist vielleicht nicht der beste Spieler, aber er ist für mich der wichtigste Spieler. Wenn Thomas Schreiner gut spielt, dann gewinnt Kapfenberg in der Regel. Wenn man ihn irgendwie raus aus der Spur drängen kann, dann ist für Wels auch einiges drinnen.“

