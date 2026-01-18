Lamparter bei Oftebro-Doppelsieg in Oberhof vierter

Die norwegischen Brüder Jens Luraas und Einar Luuras Oftebro haben am Sonntag den Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oberhof dominiert.

Das Duo setzte sich kurz nach der Hälfte des 10 km-Langlaufs vom Feld ab, danach ließ Jens Luuras auch seinen Bruder stehen und holte sich überlegen so wie am Vortag den Sieg. Hinter dem Deutschen Julian Schmid kam Johannes Lamparter als Vierter ins Ziel. Im Frauen-Bewerb setzte die Norwegerin Ida Marie Hagen ihre Siegesserie fort.

Lamparter im Zielsprint hinter Schmid

Lamparter stürmte nach Platz 13 im Springen nach vor, verlor aber den Zielsprint gegen Schmid. Stefan Rettenegger wurde Fünfter, Thomas Rettenegger Neunter, der nach dem Springen führende Franz-Josef Rehrl landete auf Rang 20. „Es war ein cooler Tag auf der Loipe, die Form stimmt. Platz zwei und vier in Oberhof, tipp-topp“, sagte Lamparter im ORF-Interview. Der Tiroler Lamparter führt in der Weltcup-Gesamtwertung mit 907 Punkten weiter vor Schmid (723) und Jens Luuras Oftebro (709.).

Bei den Frauen kamen mit Katharina Gruber (5.), Lisa Hirner (7.) und Claudia Purker (9.) drei Österreicherinnen unter die Top Ten. Überlegene Siegerin nach dem 5-km-Langlauf war einmal mehr Hagen, die den siebenten Sieg hintereinander und gesamt ihren 25. Weltcupsieg feierte. Nach acht Siegen in neun Saison-Bewerben führt die Norwegerin in der Gesamtwertung bereits mit 200 Punkten Vorsprung auf die US-Amerikanerin Alexa Brabec.

