Lamparter trotz Zahn-Problemen optimistisch für Oberstdorf

Ramsau-Doppelsieger Johannes Lamparter nimmt die Weltcup-Fortsetzung der Nordischen Kombinierer am Wochenende in Oberstdorf nach einer leichten Trainingseinschränkung in Angriff. Dem Tiroler machte um den Jahreswechsel ein letztlich gerissener Weisheitszahn zu schaffen, knapp eine Woche musste der Gesamtweltcupzweite mit dem Training aussetzen. Ein Comeback gibt Mario Seidl, der Salzburger hat sich mit Continentalcup-Siegen für das Oktett der ÖSV-Männer qualifiziert.

Eingeschränkt durch eine Hypogammaglobulinämie, einen Mangel an Abwehrstoffen gegen Krankheitserreger, war Seidl in der vergangenen Saison aus dem Weltcup ausgestiegen und hatte auch die WM in Planica verpasst. „Nach dem schwierigen letzten Jahr ist die Freude bei mir natürlich riesig, endlich wieder in den Weltcup einzusteigen. Ich werde mit Freude am Start stehen und das Ganze genießen“, sagte der 31-Jährige.

Alles für den Oberstdorf-Start

Lamparter musste Antibiotika nehmen, will das aber nicht als Ausrede gelten lassen. „Ich habe alles dafür getan, dass ich in Oberstdorf wieder fit dastehe. Nach einer langen Pause bin ich wieder heiß aufs Wettkämpfen.“ Knapp vier Wochen betrug die Weltcup-Pause. Im Allgäu wird die Saison bei Männern wie Frauen mit einem Einzel- sowie einem Kompakt-Bewerb fortgesetzt. Der im Weltcup 90 Punkte vor Lamparter führende Jarl Magnus Riiber war am Freitag im provisorischen Wertungsdurchgang voran, Lamparter der Letzte von vier folgenden Österreichern.

Bei den Frauen muss Claudia Purker nach überstandener Corona-Erkrankung passen. Lisa Hirner trachtet, an ihren dritten Platz von Ramsau anzuschließen. Da sie diese Woche ihre letzte Matura-Arbeit geschrieben habe, könne sie befreit starten. „Ich kann mich die kommende Saison nun voll und ganz auf den Sport konzentrieren.“ Am Samstag starten die Männer um 9.45 bzw. über 10 km um 13.45 Uhr, die Frauen um 11.00 bzw. über 5 km um 14.45. Sonntag lauten die Startzeiten 9.00 und über 5 km 12.00 (Frauen) sowie 10.00 und über 7,5 km 14.15 Uhr (Männer).

(APA) / Bild: