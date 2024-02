Lamparter will es mit Triple-Start in Seefeld versuchen

Titelverteidiger Johannes Lamparter möchte seinen gesundheitlichen Problemen im Vorfeld trotzen und beim Triple der Nordischen Kombinierer in Seefeld an den Start gehen.

Der Tiroler nahm sich am Donnerstag das Sprungtraining und den für die Teilnahme am Saisonhöhepunkt obligaten PCR-Sprung vor. Am Freitag steht der Auftakt der zehnten Auflage des Dreierpacks mit einem Normalschanzenspringen auf der Seelos-Schanze und dem Langlauf über 7,5 km auf dem Programm.

Lamparter hielt sich laut ÖSV-Angaben für beide Tage als Option den vorzeitigen Ausstieg vor, sollte sein Fitnesszustand doch nicht reichen. „Es wäre ein absoluter Kaltstart“, hatte der Tiroler Mitte der Woche gemeint und seine Erwartungshaltung nach einer zweieinhalbwöchigen Pause wegen einer hartnäckigen Verkühlung gedämpft. „Um das Stockerl mitkämpfen, würde ich nicht für realistisch halten, das wird es nicht ganz spielen.“

Als erfolgreicher Vertreter des Weltcup-Gesamtsiegers der Vorsaison war zuletzt in Schonach Stefan Rettenegger als ÖSV-Topmann eingesprungen. Der Salzburger kommt mit fünf Weltcup-Podestplätzen en suite nach Tirol, um es beim Saisonhöhepunkt mit den Norwegern um Topstar Jarl Magnus Riiber aufzunehmen. Im Vorjahr hatte Lamparter die Triple-Serie der Skandinavier nach Erfolgen von Riiber 2020 und 2021 sowie Jörgen Graabak 2022 gebrochen.

Norwegen möchte Revanche nehmen

Mit ermöglicht hatte den Sieg von Lamparter im Vorjahr eine gerissene Naht am Sprunganzug von Riiber, die zu seiner Disqualifikation am zweiten Tag führte. Nicht nur deshalb sinnen die Norweger auf Revanche. „Unser Ziel ist es, uns das Triple zu sichern, aber jeder weiß, dass Österreich viele gute Läufer hat und uns zu Hause sicherlich einen Kampf liefern wird“, sagte Norwegens Team-Manager Ivar Stuan.

Die Favoritenrolle bei den in Seefeld zwei Weltcupbewerbe absolvierenden Frauen fällt noch eindeutiger zugunsten Norwegens aus. Gyda Westvold Hansen und Co. haben alle acht Saisonbewerbe mit Doppelsiegen gewonnen. Lediglich bei drei Rennen durften auch andere Nationen als Dritte mit auf das Podest. In Ramsau gelang das einmal Lisa Hirner, die zuletzt aber nicht mehr ganz vorne landete. Dennoch will sie in Seefeld angreifen. „Ein Heimweltcup ist immer was Besonderes. Ich möchte zeigen, was ich drauf habe, setze meine Erwartungen aber nicht so hoch, da ich in letzter Zeit etwas krank war“, so die Wahl-Tirolerin.

