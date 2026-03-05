Lamparter will in Lahti große Kristallkugel fixieren

Johannes Lamparter kann am Freitag den Sack zumachen. Der 24-jährige Tiroler, der schon die kleinen Kristallkugeln im Massenstart und Kompakt sicher hat, steht vor dem Gewinn seiner zweiten Weltcup-Gesamtwertung in der Nordischen Kombination. Lamparter führt 173 Punkte vor seinem letzten Widersacher um die große Kugel, dem Norweger Jens Luraas Oftebro. In Lahti und in einer Woche auf dem Holmenkollen in Oslo stehen noch zwei Einzelbewerbe auf dem Programm.

Für Lamparter wäre es der zweite Gesamtsieg nach 2023. „Ich freu mich drauf. Ich hab’s natürlich im Kopf, dass es um die Kugel geht und dass mir nicht mehr viele Punkte fehlen. Aber ich will jetzt nicht 16. werden, damit ich die Kugel fixiere“, sagte Lamparter kurz nach der Anreise in Lahti. Im Gegenteil. „Ich möchte schon wieder vorne mitfighten. Ich bin speziell auf der Sprungseite in einer guten Form, dann heißt es das über das Langlaufrennen rüberretten.“

Österreich auch im Nationencup voran

Zuletzt hatte der Rumer geklagt, etwas an Energie und Kraft eingebüßt zu haben. Nach einigen Tagen Pause hat er sich etwas erholt. „Natürlich steht man zu Saisonbeginn ein bisserl besser da. Hundertprozentig top fit bin ich nicht, aber allen, die bei den Spielen waren, fehlen ein paar Kräfte. Aber das war am Kulm auch der Fall und da hat es auch funktioniert.“

In Lahti steht am Freitag (13.00/15.35 Uhr) ein Gundersen-Bewerb von der Großschanze auf dem Programm, am Samstag folgt noch ein Team-Sprint. Danach steigt das große Finale auf dem prestigeträchtigen Holmenkollen. In jedem Fall wird Lamparter erst dort seine zwei oder drei Kugeln überreicht bekommen. Auch im Nationencup könnte das ÖSV-Team, das mit 762 Punkten vor Deutschland führt, den Gewinn bereits in Finnland fixieren. Bei den „Lahti Ski Games“ gehen auch die Weltcups im Skispringen und Langlauf weiter, womit in der 120.000-Einwohner-Stadt wieder ein WM-Feeling entstehen wird.

(APA) / Bild: Imago